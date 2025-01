- Porodica uglavnom, ne sa svima, ali sa većinom jesam. Mnogo tih ljudi znam, to su sve ljudi iz naših finih cetinjskih porodica, ugledni i mirni građani, živeli su normalan život. Bio sam čak i do odeljenja pokojnog Markovića, bio je jedan od najfinijih ljudi koje sam znao, kao i Otašević. Niko od njih nije mrava u životu zgazio. On je taj dan puno pio, posvađao se, gazda kafane je išao za njim da ga smiri, ali ga je izgubio. Dok ga je tražio, naišao je na dvoje male dece same i pobio ih. Neobjašnjivo je.