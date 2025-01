- On je otišao od mene oko pola 10. Ušao je kod doktorke u 10.30 sati, što ne liči na njega jer je imao zakazano u 11 sati, a kamere su ga snimile 25 minuta kasnije na putu za Bojanine vode. Ništa nije ukazivalo da će išta da se dogodi tog dana. Telefoni su, istina, bili na veštačenju pet nedelja u Beogradu, bazne stanice nisu ništa pokazale, i ja teško u to mogu da poverujem. Nešto tu ima što ne znamo. I inspektorima sam rekla da on sam nije mogao da ode gore, ni da siđe. Sad idem po nekom redosledu događaja i logički razmišljam. Njega su kamere snimile u 11.25, to znači da je nestao u ta dva sata. Neko ga je zvao kada je izašao odavde, od mene. Kažu da je digao ruku na sebe, ali zašto bi išao čak na Bojanine vode, u planinu? To je besmisleno - priča majka Marica, koja navodi da je dan pre nestanka Milan rekao da se sprema za odlazak na rođendan u niški restoran, kao i da posle nema većih obaveza.