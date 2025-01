Direktor Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović potvrdio je večeras da su sva ubistva u masakru na Cetinju počinjena za oko 30 minuta, a tom prilikom otkrio je da je jedna od žrtava masakra, Jošo Otašević, ušao sa ubicom u automobil, i pre nego što je on ubijen, sprečio ubistvo Marije Martinović i njenog deteta .

- Oko 17.15 minuta nakon verbalnog incidenta u kafani, Aco Martinović je automobilom otišao do nepoznate lokacije, vratio se oko 17.20 i počeo da puca na sva lica koja su u objektu. Od 17.20 do 17.24 on je lišio života četiri lica, tri ranio - opisao je.