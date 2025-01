Policija je u međuvremenu prečešljala kanal DTD i njegovu okolinu ali nisu mogli da pronađu ništa što bi ukazalo na to šta se dogodilo Tamari

Slušaj vest

Tamara Novakov (19) iz sela Jermenovci u Banatu nestala je bez traga 19. oktobra zajedno sa svojim dečkom Elvisom Nikolićem (23). Osam dana kasnije, telo nesrećnog mladića je uočeno kako pluta u kanalu Dunav Tisa Dunav kod Janošika. I pored ovog stravičnog otkrića, Tamara do danas nije pronađena.

Slučaj nestanka Tamare Novakov (19), koja je poslednji put viđena u društvu svog dečka, o kom se takođe tih dana ništa nije znalo, do danas ne prestaje da intrigira javnost u Srbiji. Na osnovu poznatih podataka do sada je utvrđeno da je su kobne večeri bili zajedno, da su telefone ostavili kod kuće i da su krenuli da stopiraju kako bi otišli do mesta Lokve. Tada im se gubi svaki trag, a sestra nestale Tamare je ispričala da je njihovom odlasku prethodila svađa. Tamarina majka je u razgovoru za Blic ispričala da su njih dvoje bili oko godinu dana u vezi ali da su se, kao i svi mladi, svađali, pa mirili.

Foto: Kurir

„Veče pre nestanka on je spavao kod nas, zapravo je vrlo često to radio. To veče su šamarali jedno drugo, svađali se, a zatim peške krenuli da stopiraju do mesta u kome je njen dečko živeo“, rekla je Tamarina majka ranije.

Tamarina porodica nije prijavljivala njen nestanak, ali se slučaj zakomplikovao kada je osam dana kasnije u kanalu Dunav – Tisa – Dunav uočeno kako njegovo beživotno telo pluta. Policija je shodno svim ovim podacima telo odmah poslala na obdukciju, kojom je utvrđeno da je smrt nastupila utapanjem, odnosno da nije bilo tragova bilo kakvog nasilja. Potraga za Tamarom Novakov je zvanično nastavljena, a nesrećni mladić je sahranjen u svom mestu.

Policija je u međuvremenu prečešljala kanal DTD i njegovu okolinu ali nisu mogli da pronađu ništa što bi ukazalo na to šta se dogodilo Tamari. Pojavili su se navodi da je u blizini tog mesta nađen pramen kose i krvavi tragovi, ali po svemu sudeći ni to nije pomoglo da se do danas rasvetli nestanak ove mlade devojke.