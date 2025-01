- Taj scenario nam je stalno bio u glavi, da je onako iznemoglu, gladnu ostavi u nekom žbunu, a da mi prođemo pokraj nje i ne vidimo je. To je bilo najgore što je moglo da se desi, da na proleće kad se sneg otopi, negde nađemo samo njene kosti, šta bi nam onda vredeli to što smo njega uhvatili. Da se to dogodilo, to bi nas pratilo celog života. To je bio razlog što je potraga tako dugo trajala, ja sam zato “krivac” jer sam uvek govorio svojim ljudima : - Prvo tražimo nju a onda njega, moramo da delujemo polako, da nam devojčica slučajno ne promakne!