- Rekoh da neću ništa da pišem o tragediji na Cetinju. A ono što sam napisao, sklonio sam, isuviše je tuge u ljudima. Ako nemaš šta utešno da kažeš, bolje ćuti. I nisu me ljudi ovoga puta naterali da nešto napišem, nego pas koji nas uči onome što smo zaboravili, a to je vernost. On čeka. Na kiši, snegu, vetru. On čeka . Ne veruje rečima da oni nikada više neće da se pojave, on ih čeka. Na mestu gde ih je uvek čekao. Za njega su ta dva dečaka i dalje živa - piše u prvom delu objave gde je ispod fotografija žutog, čupavog ljubimca.

- On čeka. I nastaviće da čeka. Ljudima i možeš nekako da objasniš da nekoga nema. Idu dalje, život ide dalje. Psima ne, oni čekaju. Za njih nema kraja, samo večnost. Kao i pas iz filma "Hačiko". Ljudi će odustati od čekanja, ovaj pas neće, dok ga ima. Biće njihov najveći spomenik. Koji ne traži razloge da voli, on voli. Možda ne razume smrt, ali razume ljubav. Ne gleda da se izvuče iz patnje, on pati. To je što jeste. Svi će prestati da se nadaju, on neće. Biće tihi čuvar uspomene na njih. Mnogo bolji od javnosti, medija, kojima je to samo jedna od priča, koja će ih držati neko vreme. Njemu je to život. I zato je najiskreniji. I njemu najviše verujem. Ne kaže se džabe veran kao pas. Iako nam ovaj dragi pas nije rekao ništa, rekao nam je sve. A pre svega ono što smo zaboravili kako se voli. Do kraja.