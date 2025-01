- Ja sam igrom slučaja od '98 do '82 godine boravio na Cetinju, učio srednju školu, tamo još uvek imam jednu tetku i njihove brojne familije, jedno godinu dana sam stanovao kod porodice Martinović koji su rođaci od ovog mučenika koji je počinio ovaj zločin, ali ta porodica Martinović je bila jako ugledna porodica. On je tada bio beba... Na sto metara od moje tetke je živela sestra od ovog Martinovića i on je u finalu svega toga došao i ubio rođenu sestru…

- Imao je urođeni problem, u neredu je ta njegova kuća, bio je konfliktan i ranije, pravio je i neku eksplozivnu napravu, pa je bio osuđivan na zatvor, to su sve priče koje su mogle da pokažu indiciju da ne bude na slobodi. Potpuno povučen u sebe, nije kontaktirao gotovo ni sa kim. Mrzeo je ljude koji su familijarni, koji imaju decu, koji imaju porodicu i tako dalje. Moguće da je to u nekoj njegovoj ludačkoj, manijačkoj viziji se pojavilo. On je bio verovatno u stanju, verovatno i to dete koje je naručuju nosila ta njegova snaha od kumova da ubije. Ona je uspela nekako tako ranjena da pobegne kod komšije.

- Definitivno je on imao psihijatrijski problem. Sad se postavlja pitanje kako je moguće da on dođe na pet lokacija za tih, koliko su oni rekli, 37 ili 38 minuta, za tih gotovo 40 minuta, da on dođe na pet lokacija. Ja poznajem taj teren, pa znam. Desilo se prvo ubistvo u centralnom delu grada. To je baš kod one Vlaške crkve, kod Vile, tamo gde je sportska dvorana. I odatle je on otišao u Bajice, to uopšte nije blizu, to ima možda i dva kilometra. I tamo je izvršio masakr, pa se vratio u donji kraj, odnosno u naselje Humci, tamo suprotno. Pa na kraju je došao u suprotni deo, ovamo u donji kraj, gde je sestru likvidirao.