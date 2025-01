- Nije bio jednostavan Badnji dan sa aspekta policijskog posla. Policija je morala radno da provodi praznik. Nažalost, to je nešto što se dešava. Ovde je alkohol kriv, došlo je do svađe u kafani, on je otišao kući, doneo škorpion i pištolj. On se sakrio, a mi smo morali da dovedemo SAJ. Prilikom pokušaja hapšenja on je pucao na policiju, imao je dva pištolja, škorpion i CZ, naravno nema dozvole - kaže Ivica Dačić.