- Ovo je bio nesrećan splet okolnosti sa srećnim završetkom, jedna loša procena. U pitanju je lovac sa iskustvom. Još uvek je bio jutarnji mraz, to je područje živog blata od nekih 200 metara kvadratnih. Procenio je da može da se kreće po tom mrazu, ali je osetio da počinje da tone. Čovek je bio pribran i priseban, a to je pomoglo da se on i spasi. Nije bio sam tog dana lova, međutim nije bilo načina da mu pomognu jer bi i oni ugrozili svoje živote. Odmah su pozvali policiju i vatrgasce, a onisu se odazvali u vrlo kratkom roku. Sve je u redu sa njim, nije bio životno ugrožen, oseća se dobro i još uvek je aktivan.