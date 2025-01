- To mu je rekao i jer je video da je pripit. Saša Milosavljević je potom otišao u drugu kafanu koja se nalazi u blizini, međutim vlasnica te kafane ih ni tu nije primila jer je videla da su pripiti. Nakon toga je otišao u "Krug" gde je počinio užasan zločin - kaže jedan od komšija.

- Govorio je kolegama da ne zna šta da radi i da li da sve ostavi i krene u potragu za njim, da ni on nema od čega da živi, da ne zna kako će ga tražiti po zatvorima, bio je vidno potresen i zbunjen - kaže.

- On je od toga živeo. Razveden je od žene i ona živi sa decom, a on se snalazio. On je bio težak kada sa nekim uđe u sukob tada mu padne mrak na oči - dodaje.