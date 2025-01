- Po nalogu višeg javnog tužioca, njega su lišili slobode i određeno mu je zadržavanje do 48 časova. Predstavno su lišeni slobode i još trojica njegovih saučesnika. Podsetićemo šta se to dogodilo na Badnje veče. Kako smo saznali, četvorica muškaraca vozila su se automobilom na Badnje veče u Inđiji, a nesrećni muškarac koji je izgubio život zamolio ih je dok je palio badnjak na ulici sa svojim detetom, da to ne čine na način na koji su činili. Dakle, oni su se vozili veoma nasilnički, kako smo saznali. Zbog toga je jedan od njih, kako se sumnja, izašao iz automobila i nesrećnom muškarcu, koji je rođen 1981. godine, naneo oštrim predmetom telesne povrede i on je tada preminuo. Kako smo još saznali pomenuvši taj drugi incident, zbog koga su uhapšeni i njegovi drugi saučesnici, jeste da su oni napali još dvojicu muškaraca u Inđiji iste večeri.