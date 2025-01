- Danka je za nas istina do koje ne možemo da dođemo, kao i do svake druge istine. Ja sam zvao njene roditelje da dođu u jednu emisiju, nisam dobio taj odgovor od njih, a to ćutanje je odgovor. Verovatno ni oni ne znaju šta bi više rekli na tu temu. Bili smo svedoci raznih vesti o tome gde je ona viđena, pa se vraćamo na Srbiju. Godine prolaze, verujem da će se desiti da ćemo doći do istine za 50 godina kada se otvore arhive. Mislim da neće ni doći do suđenja za njih dvojicu, barem ne što se ovog dela tiče - kaže Borojević.