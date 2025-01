- Među prvim svedocima tada je saslušan rođeni brat Alena Kostića, Miloš, koji je i očevidac ubistva. On je bio u društvu pokojnog brata u trenutku kad je došlo do incidenta i prepirke sa osumnjičenim Elezovićem, kao i kad je on dohvatio automatsku pušku i ispalio hice - ispričao je ranije izvor i dodao da su Kostići sa Elezovićem od ranije bili u sukobu.