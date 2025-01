OVO JE UBIJENA PENZIONERKA MIRA IZ SRBOBRANA! Živela u strahu od nasilnog sina, sad je pijan tukao do smrti! Oglasio se i MUP (Foto)

"Kažu mi uspori to je opasna krivina, a ja im kažem dajte još malo vina", "Ako neko ima granja i šapurika viška neka donese kod mene. Častim pivo", "Peče se krompira i jaja, njam, njam" - samo su neki od statusa koje je objavljivao Marton Robotka.

- Rakijo žuta jesi li spremna da me šibaš na ovu vrućinu?

"Oduzimaš mi dah za tobom ludim", "Nije žiovt jedna žena što is glavo zamišljena, još rakije ostalo je da me zbog te Sanje ubije. Volim te mala, zovi nekad" , " Ja znam da ti si ta. Noćas dominiraš, pijan te gledam ti na vatru ulje dolivaš. Ja znam šta želiš ti, ti znaš šta želim ja i oko 2 desiće se magija".

Kako smo ranije preneli, Marton Robotka pre šest meseci izašao je iz zatvora i to upravo zbog nasilja nad majkom Mirom Robotkom. Nažalost, to nije jedini put da je zaglavio iza rešetaka zbog svog nasilničkog ponašanja, potvrdile su ranije komšije. Povodom zločina u Srbobranu oglasio se i MUP Srbije koji je u saopštenju naveo da se osumnjičeni tereti za krivično delo teško ubistvo, kao i da mu je određeno zadržavanje do 48 sati.