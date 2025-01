- Branko je kod nas radio 15 godina. Bio je izuzetan radnik, njegov rad ne mogu da osporim. Firma nam je otišla pod stečaj pre šest godina i on kod nas ne radi od 2019. godine. Ostali smo u dobrim odnosima. Znam da nikada ni on o nama nije loše pričao, kao ni mi o njemu. Nikada nismo imali problema sa njim, niti je bilo šta ukazivalo na to da će nam ubiti sina i snaju - ispričala je Predragova majka i dodala: