- Nakon što im je A.S. ponudio prevoz do mesta gde se seku badnjaci, Stefan J. je to odbio. Ponovo su se sreli u delu šume gde se seku badnjaci, pa je osumnjičeni prišao oštećenom držeći sekiru u ruci i uz psovku ga je upitao u čemu je problem.

P.E. mu je rekao da se skloni i nastavi dalje, nakon čega je osumnjičeni zamahnuo sekirom i A.S. udario u predelu glave-lica, oštrim delom sekire, usled čega je on pao i izgubio svest - navodi se u saopštenju.