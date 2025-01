U selu Gradište gde je mentalno nestabilan mladić M.F. (27) sekirom i kosom teško povredio četvoro komšija na Božić, među meštanima vlada opravdan strah tako da od tada zaključavaju kapije, iako to do sada niko nije činio.

- Ta noć je stvarno bila stravična. Šta čovek da ispriča posle toga. Krv je bila na sve strane, vika, jauci. Evo, ovde kod kapije još ima krvi. Mi nažalost nismo znali da se on lečio zbog psihičkih problema. On ne živi ovde, ali ranije kada dođe, sasvim se normalno ponašao. Sad posle ovoga, počeli smo da zaključavamo kapije, nikada to nisam radio u životu. Uvek je bilo otvoreno, ali sada, nije sve to prijatno -

priča Kuriru, Lazić.