- Sad je bila tetka do kuće vi večne da posetim dve izgubljene sreće. Pričala sa vama. Zorom ranom pošla, jer moji mi ne daju da popričam s vama kako je u raju. Kiša je padala niz krš se slivala, a moja je ruka hladnu ploču dirala. Suze su vas moje toplile, a ruke su moje hladnu ploču grlile. Molila sam Boga da vam glas čujem, da se tetki ne javite ja to neverujem - pišem u prvom delu potresne objave tetke dečaka Jovana i Vukana Vuletića koji su najmlađe žrtve Martinovića.

Ubica je u masakru ranio i oca dečaka, a kako je on pokušao da ih spasi, možete pročitati OVDE .

- Strah me nije bilo nisam kukavica, mislila sam srešću vaša mila lica. Kad te molim vetre ne diraj im cveće, jer tu mi leže male dve sreće. Kiša pada, a magla prekrila, tu spavaju tetkina dva anđela mila. Šta vi tetka priča ovako ranjena to znamo anđeli samo vi i ja. Zora je opučala tetka vas je čuvala, bila sam vi jaka... Znam strah vas je mraka. Došla bi vi ja svake tamo noći, no mi moji ne daju kod vas doći. Ne daju mi boje se da mi što ne bude, a ja ću nad vama bditi dok umrem od tuge.