- Pomenuta suđenja su procesi koji ulaze u treću godinu suđenja. Kod Aleksića se javila velika uznemirenost javnosti jer se godinama priča o zlostavljanju žena, ali onda se to sve sleglo i suđenje je krenulo. Na suđenju se sada slušaju svedoci odbrane, a otežavajuća okolnost je i to što je Aleksić u teškom zdravstvenom stanju - kaže Nedić.

On navodi da postoji mogućnost da on koristi svoje hemoterapije za izgovor za odugovlačenje suđenja, ali je i otkrio da je Aleksić tužio veliki broj medija, a nije se pojavljivao ni na parnicama gde je on tužilac.