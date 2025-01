- U toku je i pregled video-snimaka kako okolnih, tako i kamera unutar samog objekta kako bi se utvrdilo ko je ostavio pronađenu kutiju. Ispituje se na koji način je kutija tu ostavljena. Po svim prilakama neko je morao da uđe u baštu kako bi odbacio kutiju, jer je s ulice teško ubaciti bilo šta unutra, naročito imajuči u vidu to što je fontana kod koje je predmet bio daleko od ograde - objašnjava izvor i dodaje

Ko je to bio?

- Često dolazim ovde, stvarno sam se zgradnuo kada sa, čuo šta se desilo. Pitamo se ko li je to mogao da uradi i zbog čega je baš na toj lokaciji ostavio to. To može biti bilo ko, pa čak i neko iz drugog grada, a opet može da biude i neko iz komšiluka. U svakom slučaju nadamo se da će nadležni rešiti ovu misteriju - kaže naš izvor.