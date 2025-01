- Već su počeli da napadaju i udaraju decu. Najviše su stradali N.M. (17) i B. T. (17). Dok sam prišla, oni su već ležali na zemlji, a oni maskirani su ih nemilosrdno udarali drvenim i metalnim palicama, gde su stigli. Jedan od napadača mi je prišao iza leđa i držao je neku gumenu palicu u rukama, verovatno je hteo da i mene napadne. Povikala sam na njega: "Šta hočeš? Udari me ako smeš". To ga je zbunilo i on je stao. Oni prebijeni dečaci su ležali u krvi, scena je bila strašna. Ja sam goloruka prišla, to su vršnjaci moje dece, to su naša deca, možda su na pogrešnom putu - opisuje Marina prizor koji je zatekla.