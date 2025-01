Ovo je element koji nalaže neizostavno ponovno procenjivanje ugroženosti Jelene Spasić. Kazne se mogu kretati od godinu dana zatvora do čak pet godina zatvora. U bezbednosnom smilu, narušavanje mera kućnog pritvora je okolnost koja je veoma značajna u ponovnoj bezbednosnoj proceni i zahteva hitno preuzimanje mera kada je u pitanju bezbednost novinarke i njene porodice, kažu stručnjaci.

Kompanija WMG u čijem sastavu posluje "Mondo Inc.", izdavač lista Kurir, zatražila je u sredu od nadležnih institucija da urade procenu bezbednosti Jelene S. Spasić i njene porodice i da joj omoguće adekvatnu zaštitu.

- Svako može da pobegne iz kućnog pritvora jer se to prati nanogicom, nema posebne kontrole nad tim licem. Ova mera se izdaje licima za koja se smatra da neće preuzeti određene radnje kako bi nekoga ugrozili. Činjenica da je on kao maloletnik počinio krivično delo se sada ne prikazuje pred sudom jer je to posebna krivična zaštita jer je u pitanju razdoblje u razvoju ličnosti koja ne može da mu se sagledava kao zreloj ličnosti - kaže Perović.