- Sud zahteva da se rešenja o veštečenjima dostave do sledećeg ročišta, a radi se o sudsko-medicinskom veštačenju, odnosno veštačenju zadobijenih povreda, kao i psihijatrijsko veštačenje nastavnice Tatjane Stevanović, s tim da se do sledećeg suđenja od sudskog veštaka Zorana Đurića očekuju oba ova nalaza - naglasila je sudija na današnjem ročištu.

- Dan je počeo kao i svaki drugi, čak se sećam i šta sam tačno predavala. Pred kraj časa čulo se nešto, mislila sam da su petarde i da su osmaci nešto slavili. Sada znamo da su to bili pucnji, ali ipak, bilo mi je u glavi - Dragan je tu, šta god da je on će rešiti, on je naš čuvar. Međutim pucnji su se ponovili i onda je postalo jezivo, vreme se odjednom promenilo, svi smo bili ukočeni i hipnotisani, čuo se potom vrisak i tada su se naglo otvorila vrata učionice. Nisam ni uspela da vidim ko je, već sam bila pogođena, odletela sam i pala na pod. I dalje sam čula pucnje, ali sam u momentima gubila svest - tihim glasom govorila je nastavnica Tanja i potom dodala da je odjednom kada je došla do svesti, videla krvave ruke.