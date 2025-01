Nije mnogo vremena prošlo, tek Radonjić se sprijateljio sa Tedijem Kaminskim, koji je već bio krunisan za šefa irske mafije u "Velikoj jabuci". I, malo po malo, kako to po pravilima mora da bude, kada je jedan kralj umro, drugi je morao da dođe na njegovo mesto. Bio je to niko drugi, do naše gore list, Boško Radonjić. Vođa irske mafije u ogromnom Njujorku.

- Slučajnost je, opet, htela da za bosa, odnosno šefa italijanske mafije, isto tako moćne u Njujorku, tada upravo dođe još jedan moj dobar prijatelj - Džon Goti. On je bio šef mafije jedne od najuticajnijih njujorških porodica, italijanskog porekla - Gambino. Ja sam ga upoznao početkom sedamdesetih, dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. Pomogao sam mu da se prikrije. Tako sam stekao poverenje, koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork. Bio sam kum irskog klana. Ja sam jedini stranac, koji je bio šef u Koza Nostri, i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u američkom podzemlju. Posle smrti Džona, i hapšenja njegovog brata Pitera, koji je jedno vreme bio kum Koza nostre, organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Noi - izjavio je jednom prilikom Radonjić i dodao:

Daleke 1985. godine ubijen je Pol Kastelano, "bos bosova" svih ogranaka mafije u Njujorku. Na njegovo mesto popeo se niko drugi do Džon Goti. Međutim, nedugo nakog toga Goti biva optužen da je zapravo on sam likvidirao bivšeg šefa mafije. Sud, svedočenje i porota osudili su ga na 100 godina robije.

- Jedan moj rođak je išao pre dosta godina do Boška Radonjića da mu nešto popravi u kući. Radonjić je tog trenutka pucao u televizor i iznervirano kazao: 'Mali ne boj se. Neću ti ništa, ti samo završi to zbog čega si došao i platiću ti. Iznervirali su me ovi političari na televiziji što pričaju laži, pa sam morao da pucam u televizor'. Mom rođaku nije bilo svejedno kada je to čuo, ali se na kraju sve dobro završilo i ta slika mu je zauvek ostala u sećanju - pričao je jednom Siniša, blizak prijatelj Radonjićevog rođenog brata.