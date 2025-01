Kada se kaže "potoci krvi" obično se u mnogim tekstovima preteruje, ali ovo što se na makadamskom kolovozu može videti zaista izgleda kao u horor filmovima. Na svakih pet do šest metara su krupni i sitni tragovi krvi. Meštanima je mrsko da donesu creva i to operu jer im se utroba okreće od prizora. Čeka se kiša da spere tragove krvave božićne noći.

- To je noć, on je već uradio šta je uradio, i ja sam došao do njega na nekih desetak metara i počeo sam da vičem "ne, Filipe, ne", ali mjislim da me on nije ni čuo, tako je bio potpuno odsutan. Onako goloruk, ništa nisam mogao da učinim, ni da mu pomognem u tom trenutku jer i nisam znao tačno šta se dogodilo. Srđan je došao već sav krvav do nas. Pozvao sam policiju i njegovog brata. Nismo znali šta da radimo u toj situaciji jer nismo doživeli nikad. Mi ovde u dve kuće imamo sedmoro dece i da je krenuo na dole, život bih dao da ga sprečim da nam naudi - rekao nam je Aleksandar Lazić.