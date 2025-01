ZAŠTO JE TRAŽIO DA URADI INTERVJU NA DAN KADA JE SAHRANIO SVOJU SUPRUGU? "Pozvao me je u svoj studio u Borči..."

Slučaj Jelene Marjanović, poznate folk pevačice, koja je brutalno ubijena na nasipu u Beogradu, izazvao je ogromnu medijsku pažnju i brojne kontroverze tokom istrage i suđenja. Zoranu Majanovicu, suprugu ubijene pevacice, sudjenje se nastavlja 29.januara.

Gosti specijalne emisije "Puls Srbije vikend" koja se emituje na Kurir televiziji Milan Popović, advokat, Sandra Bjelac, psihoterapeut, Aleksandra Minić Pjanović, advokat i Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira govorili su na ovu temu i otrkili zaključke do kojih su došli tokom dugogodišnjeg praćenja ovog slučaja, sa različitih stručnih aspekata.

Stanišić je u velikoj meri izveštavala sa lica mesta odmah nakon samog događaja, pa sve do današnjeg dana, te se prisetila kako se sve u početku odigralo:

- S obzirom na to da je to deo mog posla da istražujem, da budem na licu mesta i da pratim apsolutno svaki detalj koji se dešavao u tom trenutku, a vezano za ovaj slučaj, od samog starta sam i na neki način obrađivala te informacije sa lica mesta, iz porodice, okruženja njihovog posla i svega onoga što je na neki način bilo vezano za ceo slučaj nestanka, a onda nakon toga i ubistva Jelene Marjanović do dana današnjeg - započela je, te nastavila:

- Uradili smo intervju vezan za ceo taj slučaj, ali nakon što je Jelena sahranjena, to je bilo oko 14 časova, sahrana je trajala do pola četiri, dok su se svi ljudi razišli. Zoran me je pozvao da dođem u njegov studio u Borči, gde su oni živeli, gde je on stvarao, radio svoj posao i ujedno živeo sa svojom porodicom. Oba puta je želeo da uradimo intervju i razgovor o svim tim detaljima koje su se ticali njegovog slučaja.

Momenat u kojem čovek koji je u tom trenutku u javnosti osumnjičen za ubistvo sopstvene supruge, a na dan kada je ona i sharanjena, tražio je intervju za medije, a Bjelac je to objasnila na sledeći način:

- Može da bude u stanju šoka tih prvih dana, ali ne mogu da kažem da je bilo stanje šoka pa da je zbog toga tako reagovao, odnosno tako hladno, proračunato, bez emocije, bez empatije za decu, odnosno konkretno za ćerku. U tom trenutku baviti se medijima nije uobičajeno, nije normalno. Pretpostavljam da ste vi bolje osetili atmosferu. Ja sam bila u šoku.

Trenutno se kao jedan od glavnih motiva ovog zločina navodi ubistvo iz strasti, te su se Minić Pjanović i Popović na tu temu osvrnuli sa stručnog stanovišta i istakli ono najvažnije:

- Šta se tiče tih dodatnih motiva, o tome je prilikom obrazlaganja svoje presude, već se govorilo da je jedan od motiva ubistvo iz strasti. Njemu se stavlja na teret teško ubistvo, naročito svirepije - ističe Minić Pjanović, a Popović dodaje:

- Koliko čujemo iz medija, jedni tvrde jedno, odbrana tvrdi potpuno drugo. Čak sam negde i pročitao da su kolege koji su branjenici u tom predmetu utvrdili da su neki DNK tragovi nastali mnogo ranije kada se Jelena nešto povredila. Upravo zbog toga imamo sve ove sudske postupke da bi se sve to utvrdilo.

Prethodnih meseci otvorilo se potpuno novo pitanje u javnosti, a odnosi se na ćerku Zorana i Jelene Marjanović koja je u trenutku zločina bila samo devojčica, ostala je bez majke, a za čije ubistvo su optužili njenog oca. Kakav odnos ona danas ima sa njim otkrila je Stanišić:

- Porodica Marjanovića imala je poverenje u mene u tom smislu, zato što sam od prvog do poslednjeg trenutka izveštavala baš onako kako jeste. Tako me je i Zoran pozvao kada je sa svojom čerkom išao u igraonicu. Ja sam nekoliko puta razgovarala sa detetom koje je izuzetno vezano za njega. Dete oca obožava, maksimalno je njemu posvećeno i to se vidi. Ni jednog trenutka nisam imala osećaj da je ona uplašena od strane oca već i da je izuzetno njemu posvećena.

