Inače, tri meseca posle navodne saobraćajke, isplivala je jeziva istina - Dejan je nasmrt isprebijan, a njegovo ubistvo organizovala je, kako se sumnja, njegova supruga Slađana Paunović (29) i to na njihovu desetogodišnjicu braka, zajedno sa ljubavnikom Srećkom M. (26), inače, najboljim drugom pokojnog Dejana, i tada maloletnim M.P.

- Godinu dana je prošlo, a mi se i dalje nadamo nekoj pravdi. Mog brata ništa ne može vratiti, toga smo svi svesni, ali barem da oni koji su krivi odgovaraju za to. Žalili smo Dejana misleći da je poginuo, govorili smo "eto, šta ti je sudbina", da bi na kraju saznali da ga je ubila žena, koja ne pokazuje ni trunku kajanja posle svega - započeo je tada priču Zlatko, Dejanov brat.

Podsećanja radi, tada maloletni M.P. bio je ključni faktor za otkriće Dejanovog ubistva, s obzirom na to da je unapred sve detaljno organizovano i isplanirano da izgleda kao nesreća, međutim, tinejdžer je u jednoj kafani pričao o onome što su uradilii 5. avgusta prošle godine, da bi ta informacija stigla ubrzo i do policije. Istraga je utvrdila da se radi o jezivom ubistvu i tri meseca posle zločina, uhapšeni su Slađana Paunović, njen ljubavnik Srećko M. i tinejdžer M.P., koji je pred tužilaštvom u potpunosti priznao delo, kao i to da je za ubistvo dobio 100 evra i nakon "dobro odrađenog posla" još 5000 dinara.