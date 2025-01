- Za petak je bio zakazan početak suđenja u 10 sati, a advokat okrivljenog nije bio prisutan, verovatno je sudu dostavio razloga. Moj advokat je bio prisutan, ja sam došao kada je sve pomereno i zakazno je za 24. mart, baš na datum kada se sve to desilo. Okrivljeni se jeste pojavio tog petka po rečima mog advokata. Istraga je trajala dve i po godine, to je pitanje za tužilaštvo, a ono je tražilo neke dodatne istrage, veštačenja, nešto što bi dopunilo dokumentaciju kako bi imali bolju sliku u to šta se desilo. Ja samo mogu da kažem da su to bila dodatna veštačenja, svakako da će advokat bolje reći same detalje pravnog aspekta ovog slučaja.