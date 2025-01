U Višem sudu u Beogradu započet je postupak protiv petorice muškraca , koji su, kako se sumnja,od početka februara do 10. maja prošle godine planirali ubistvo Luke Bojovića.

- Pripremno ročište je održano bez prisustva javnosti, bila je tema da li će Bojović uopšte prisustvovati glavnom pretresu, odnosno predlog tužioca je bio da se njegov predlog pročita, a mi smo se sa tim saglasili jer se on potpuno izjasnio da li se pridružuje krivičnom gonjenju što je pravo oštećenih, a on je dao negativan odgovor. Motivi su svakako na njegovoj strani, nije neuobičajeno da se oštećeni ne pridruži krivičnom gonjenju, ima poverenje u državni organ da će sve sprovesti u skladu sa zakonom.

- Pojavio se, bio je saslušan, ima status da nije običan svedok, već svedok oštećeni, on se izjasnio i nije angažovao punomoćnike. Ne mogu da sa tačnošću kažem koliko je to često ili ne, više zavisi od same situacije. Iskoristio je svoje zakonsko pravo na način na koji misli da je najbolje.