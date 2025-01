- Šta ću legao sam na stomak, a oni su mi mojim kaišem od pantalona vezali noge, a ruke nekom vrpcom. Posle su uzeli peškir koji je bio na stolici i njime mi još dodatno privezali ruke. Jedan mi je stavio koleno na leđa i držao mi je pištolj na slepoočnici. Drugi me je pitao gde su mi pare, i počeo da pretura po kući. Rekao sam im vodite me u policijsku stanicu, ako sam nešto uradio. Međutim rekli su mi da nemaju "nalog za hapšenje već samo za pretres". Posle su mi rekli da će me ubiti ako im ne kažem, šta ću, rekao sam da je novac u vitrini. On je to uzeo i tražio mi je još - prepričava potresne detalje opljačkani čovek.