- Za sada znamo ko je optužen, a to su osumnjičeni za planiranje likvidacije Bojovića, dok naručilac nije poznat i ne nalazi se na optužnici. Potencijalni naručilac je neko iz kotorskog klana, jer njih rat traje već godinama, a on je i bio blizak sa Škaljarskom grupom - kaže Radulović.

- Prva sumnja je bačena ka Radoju Zviceru, a čak se i Vračarski klan povezivao sa ovim slučajem. Bojović je rekao da ne želi da se pridruži krivičnom gonjenju petorice okrivljenih u ovom sudskom postupku, a to je iznenadilo sve pa i advokata prvookrivljenog. On je meni rekao da to nije očekivao sa obzirom na to da mu je život bio u opasnosti - kaže Nedeljković.