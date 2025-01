Kako je istakla Živkovićeva, osumnjičenima Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, pritvor je nedavno ponovo produžen, s obzirom na to da, kako kaže, prema mišljenju suda postoji osnova da se zadrže u pritvoru, međutim, branioci su u tom slučaju nastavili sa žalbama.

- Nedavno je osumnjičenima bio produžen pritvor, mi smo uložili žalbu i na to upravo u januaru, međutim odgovor još nismo dobili. Prema njihovom mišljenju, postoji osnov za pritvor osumnjičenih, ali mi ćemo nastaviti sa žalbama iako se sve ispreplitalo - dodala je.

S druge strane, isto je ponovio i branilac Radoslava Dragijevića, oca osumnjičenog Dejana, koji se tereti za pomaganje Jankoviću i neprijavljivanje krivičnog dela koje je on počinio. Advokat Milinko Jovanović istakao je da sud ima rok da donese novu odluku, ali i da mogu odstupati od zadatog roka!

- Sud ima rok do kada bi trebao da donese novo rešenje po optužnici za ubistvo Danke Ilić, videćemo kada će to biti, svi to čekamo. Kada je reč o pritvoru, mišljenja sam da optuženima neće biti ukinut pritvor - kaže Jovanović.