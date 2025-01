Stefanović je najpre istakao da se uvek zalagao za poštovanje Ustava Republike Srbije i zakona , te podsetio Stamenkovića na period 2012-2013. godine, kada je on (Stamenković) bio član Državnog veća tužilaca koji je zdušno branio stav da prednost na izborima za sudije i tužioce treba da imaju isključivo polaznici početne obuke Pravosudne akademije i da svi pomoćnici bez obzira na godine radnog iskustva moraju da prođu takvu obuku pre izbora.

- Da Vas podsetim da ste zdušno branili odredbe Zakona o Pravosudnoj akademiji, ali da su one od strane Ustavnog suda proglašene neustavnim po osnovu podnete ustavne inicijative koju je podnelo Udruženja sudskih i tužilačkih pomoćnika (na čijem je čelu bio Stefanović) 2014. godine. Zato Vas molim za malo uvažavanja i poštovanja mog ličnog i profesionalnog integriteta kada Vam se obraćam - naveo je pored ostalog Glavni tužilac VJT u Beogradu.

Skrenuo je pažnju Stamenkoviću da "pažljivo prouči njegove podneske Savetu kojem se uvek obraćao zbog jednog – istog razloga, a to je nastojanje da VST postupa u skladu sa svojim ovlašćenjima, napominjući da taj organ, od kada je on (Stamenković) na njegovom čelu funkcioniše sa određenim nedostacima", te mu za to naveo nekoliko primera.