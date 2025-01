Danas ističe rok koji je imao Viši sud u Zaječaru za odluku o tome šta će će uraditi sa optužnicom protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog ubistva Danke Ilić. Zaječarskom sudu Apelacioni je naložio da do 15. januara u ponovnom postupku "mora da iznese jasne razloge o postojanju opravdane sumnje, te ako treba da naloži dopunu istrage i da ocenu navoda odbrane na podnetu optužnicu". Da li će do toga i doći tumačili su gosti emisije " Puls Srbije " koja se emituje na Kurir televiziji dr Radoslav Radosavljević, patolog i Nemanja Todorović, advokat.

- Viši sud može da kaže da se ide ka novim dokazima, ali onda optužnica nije potvrđena, što ima neke druge posledice, a to je da okrivljeni moraju biti pušteni iz pritvora . To je praktična posledica toga, a ako se ide u potvrđivanje optužnice ovakve kakve jeste, oni ostaju u pritvoru. Mislim da će sud danas potvrditi optužnicu da bi se po svaku cenu izbeglo puštanje okrivljenih na slobodu.

- Biološki dokazi su oni koji mogu da potrvde da je mala Danka vlasnica tih bioloških dokaza. To je neprikosnoveno prisustvo DNK. U ovom trenutku ih nemamo, sada treba analizirati i protok vremena koji je nastao. Da li je moguće pronaći ih, to je teško reći. Postoji još jedna varijanta, a to je da se ponovo kompletno istraži uviđaj i da se ponovi potraga za svim tim delovima. Prošlo je devet meseci, čak i kada se u nekom momentu posumnja na pronalazak tela, to treba obraditi maksimalno kvalitetno i tek onda možemo biti sigurni da je to to.