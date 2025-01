- Šetao sam sa drugarom po kraju, a kod sebe sam imao male petarde i hteli smo da zapalimo, da se poigramo. Drugar je bacio prvi, pa je naleteo čovek u automobilu i upitao ko je bacio na šta je moj drugar odgovorio da je on. Potom nas je upitao gde smo kupili, a kada smo mu rekli, pozvao je mog drugara da dođe, pa je i mene pozvao, te je iz kutije izvadio velike petarde koje sadrže devet grama baruta. Prvo je dao drugaru, pa meni, potom je rekao da bacimo jednu sad. Taj čovek je prvi bacio kod neke kante, drugar ka ulici, a ja u neko grmlje. On je posle toga otišao, a drugar i ja smo se šetali i hteli smo da bacimo te petarde, a imali smo jedan upaljač, pa smo prislonili petarde na plamen. Moja se prva upalila, potom se ugasila, ali je drugar prvi bacio svoju petardu, pa smo krenuli da trčimo. U tom hodu, ja sam primetio dim iz moje petarde, i kako sam krenuo da je bacim, ona mi je pukla maltene u ruci, srećom nije pukla skroz u šaci, nego u donjem položaju kada sam hteo da odreagujem - započeo je Došljak, pa nastavio:

- Neka žena je izašla na terasu držeći telefon u ruci, bacila nam je kesu leda, a naleteli smo i na neke žene koje su pozvale Hitnu pomoć. Išlo je puno krvi, delovi na dva prsta su bukvalno otpali, a nisam znao gde su ti delovi. Istovremeno mi je pao i telefon, pa je drugar tražio i njega, ali i delove prsta, koje je ubrzo i našao. Taj prizor nije bio prijatan, bili su sagoreni, crni, ništa nije ostalo, pa je neki čovek zastao i odbacio nas to bolnice. Žena je bila sa mnom i rekla je dok ne dođu roditelji da će ona biti tu. Ti ljudi su mi zavili ranu i u jednom momentu sam rekao "čiko krvarim ti po sedištu", a on je rekao da to nije bitno, već samo da stignemo u dom zdravlja. Tata me je pozvao, a u tom momentu nisam mogao da se javim jer je telefon bio prilično krvav.