Slučaj Danke Ilić koja je nestala 26. marta u Banjskom Polju kod Bora, nakon čega je objavljena informacija da je malena Danka ubijena i dalje uznemirava javnost. Sudski postupak u vezi sa tim ubistvom, i dalje visi o koncu, s obzirom na to da je Apelacioni sud u Nišu ukinuo rešenje o potvrđivanju optužnice podignute protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića. Rok suda da donese odluku o optužnici ističe danas, a Milinko Jovanović, advokat Radoslava Dragijevića, oca optuženog Dejana, ekskluzivno za Kurir televiziju otkrio je detalje slučaja:

- Ja kao advokat oca Radoslava Dragijevića predložio sam da se krivični postupak protiv njega obustavi, iz razloga što je on otac Dejana Dragijevića, a on kao najbliži srodnik ne može da odgovara za dela koja mu se stavljaju na teret, a to je neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć izvršiocu. Njega zakon oslobađa odgovornosti za ta krivična dela, čak i da ih je počinio.