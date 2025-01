- Meni nije poznato kada je tačno Viši sud u Zaječaru primio odluku Apelacionog suda, ali mislim da je to bilo 8. ili 9. januara, dakle posle praznika. Međutim, ovaj rok od 15 dana, ukoliko se isti prekorači, ne nastaju nikakve pravne posledice. U praksi se takvi rokovi često prekoračuju, a pogotovo kada je slučaj ovako složen. Po mom mišljenju, odluku Višeg suda o optužnici možemo očekivati do kraja ovog meseca. Ova situacija ne stvara nikakav vakuum u ovom postupku i ne dovodi do ukidanja pritvora jer se to odlučuje nezavisno od ove situacije. To ne znači da će optuženi biti pušteni na slobodu jer sud do 18. januara treba da donese odluku o pritvoru, svakako da sud može da ukine pritvor, ali sumnjam da će to da se dogodi.