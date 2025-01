- Svi mogu biti žrtve nasilja, ali su to češće žene, a one se plaše i onda ćute o tome. Ćute zbog straha, sramote, tradicionalnih vrednosti. Tako nastane problem koji se vuče i teško se izlazi iz tog začaranog kruga, taj kalup nije dobar. Zahvaljujući medijima, mrežama su ljudi u prilici da čuju i javne ličnosti. Kada takva ličnost priča o ovoj temi, onda se prenosi jaka poruka svim ženama koje su u sličnoj situaciji da i one same progovore i da se obrate kako bi se čuo njihov vapaj i da se problem reši iz korena, a ne prijavom policije, koja dođe i samo uradi uviđaj.

- Kada pričamo o žigosanju to je problem u ovom društvu jer se žrtva stavlja u poziciju nemoći i da je ona izazvala, dakle da je uzrok tog nasilja. Mada, problem je što to kreće mnogo pre, postoje signali koji ukazuju da će biti potencijalnog nasilja, kao što je preterana kontrola partnera. Svakako da se u početku kreće suptilno, od stila oblačenja, ponašanja, da li će se i kada smejati, to su uvertire koje mogu da iniciraju da će doći do ovakvih stvari. Svaka osoba ima neku krizu, i zato upravo to nasilje jeste veliki problem u društvu jer oni koji ne razumeju imaju destruktivne poruke, a postoji i problem koji je specifičan, a to je kome žrtva da se obrati za pomoć. Postoje zakoni koji jesu problem, jer svaki advokat to interpretira na svojstven način. Ta interpretacija ima činjenicu da se prvo žrtvi ne veruje jer je psihološko nasilje teško dokazivo, već žrtva mora da ima vidne povrede kako bi dokazala nasilje.