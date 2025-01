- Ovo je užasan slučaj koji nas je duboko potresao, a pogotovo jer se radi o novorođenčetu koje je pronađeno u zamrzivaču u okolini Jagodine. Obdukcija je urađena nad beživotnim telom, a patolozi koji su radili nisu uspeli da utvrde tačan uzrok smrti, kao ni vreme kada je smrt nastala. Plašim se da će ovo otežati dalji tok samog slučaja jer ne znamo šta je istina. Sa jedne strane imamo svedočenje osobe koja je usmrtila dete, iako je majka deteta, mislim da je ne može tim imenom nazvati, a lično bih volela da telo transportuju do Beograda i da neko drugi pogleda sve to, da vidimo da li možemo dobiti precizniju informaciju kako je dete izgubilo život jer će to uticati na dalji tok postupka - započela je Milosavljević, pa nastavila: