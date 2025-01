Dejanu Dragijeviću (51) i Srđanu Jankoviću (51), optuženima da su 26. marta prošle godine ubili malu Danku Ilić (2), Viši sud u Zaječaru je produžio pritvor koji može da traje do 14. februara, saznaje Kurir. Njima je, da podsetimo, prethodno pritvor bio određen do 18. januara, ali je novom odlukom pritvor dvojici osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić produžio pritvor do sredine februara.