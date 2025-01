Nesreća se dogodila juče oko 17.30 časova kada je na sestre naleteo voz koji saobraća na liniji Zemun-Niš i to na mračnoj deonici pruge koju meštani koriste svakodnevno kako ne bi morali da kruže i dođu do varoši. Kako se sumnja, do nesreće je došlo navodno, kada su rođene sestre Živković krenule u Udruženje za pomoć osobama sa invaliditetom "Zora" Lapovo, kako bi se družile sa ostalim članovima.