"Postoje osnovi sumnje da je Marko P. 16. januara oko 11:50 časova u Ruzveltovoj ulici pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju pokušao da liši života više lica, tako što se kretao vozilom marke „Ford“ model fokus“, iz Ulice Kraljice Marije ka Ruzveltovoj ulici, pa umesto da zaustavi vozilo zbog velikog broja studenata i ostalih građana koji su blokirali saobraćajnicu, on je bahato i nasilnički nastavio kretanje između njih.

Osumnjičeni je nastavio sa nasilničkim ubrzavanjem automobila, ne obazirući se na to što mu se oštećena nalazi na krovu vozila, usled čega je telo oštećene nastavilo sa rotacijom do zadnjeg dela krova odakle je pala na kolovoz, a on je pobegao sa lica mesta, ostavljajući oštećenu bez pomoći i ne obazirući se na njeno zdravstveno stanje.