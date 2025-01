- Mislim da je to stradanje sa Arkanom njih isturilo u javnosti. Moj otac nikada nije hteo da se eksponira. 25 godina je prošlo, a rane se nisu zalečile sa moje strane. Što se tiče patnje, meni je sve gore, za ostale ne znam. Kao da je juče bilo. Vi na pomen morate da dođete i da izađete. Svako bira svoje vreme, došli su lojalni ljudi, familija, prijatelji i gardisti. To je postalo izbrendirano.

- Niko nije očekivao, a mnogima je smetao. Bio je svetski čovek. Kada su ubili Šijana, moja mama je rekla "Sve će da pobiju!". Imali smo lokal u Knezu, napisao na papir da nema šanse 19. decembra. Nikada to nisam očekivao u životu. Ako je Skole u to vreme imao 10 ljudi da mu čuvaju dva auta, koliko je onda trebao da ima Arkan? Mandi su tražili da ga čuvaju za džabe.

- Iskustvo je pokazalo da kada se loše uradi uviđaj, neko bitan stoji iza toga. Tada se koristilo to što Arkan nije bio u korektnim odnosima sa Skoletom, iskoristili su ga da ga povežu sa ovim ubistvom. Mi i dan danas ne znamo ko je bio nalogodavac. Ono što vređa inteligenciju svakom građaninu je to što će se uvek reći da iza ovakvih ubistava stoji država - istakla je Nedeljković, dok se Mandić nadovezao sledećim rečima:

- Zvonko Mateović je video kako se puca u Mandu. To je njegova zvanična sudska izjava. Ko god da je to uradio, stavili su sebi omču oko vrata. Ne možeš da ubiješ komandanta, svi su izginuli, svi su po zatvorima, nikome dobro nije donelo. Bolje da im bude komandant ispred očiju, nego ove ludačke generacije. Čovek je imao devetoro dece, išao i ratovao. Negativno o njemu govori opozicija - rekao je Mandić, a Stanišić je na to dodala: