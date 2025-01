Ovde je došlo do nesreće

- Godinama iznajmljuje stan u ovoj ulici, međutim, ne znam mnogo o njoj, živela je sama i povučeno. Bila je to divna žena, umele smo dugo da pričamo o našim ljubimcima, ona je jako volela životinje. Juče kada se sve to izdešavalo, čula sam da je pse preuzela njena drugarica koja živi malo dalje odavde. Cvileli su pored njenog tela kada je udario taj nasilnik, velika tuga - zaključila je naša sagovornica i dodala da ovo nije prvi put da se na ovom mestu dešavaju nezgode. Iako su jasno označeni pešački prelazi, ljudi neretko, kako kaže, ulicu prelaze baš kod autobuskog stajališta, kada i dolazi do incidenata.