Zbog novčanih pozajmica od „zelenaša” mnogi građani su dovedeni do prosjačkog štapa, a neki od dužnika su, nažalost, sebi oduzeli i život. To nisu samo pozajmice koje opterećuju finansijski, već pod pritiskom zelenaša svaki član porodice propati i biva pritisnut na različite načine.

- Zelenašenje je korišćenje položaja u kojem se ljudi nađu. To su teške situacije gde su ljudi primorani da pozajmljuju novac, ne shvatajući da time dolaze u katastrofu. Bez obzira što je to krivično delo, kamate su abnormalno uvećane, a i uprkos tome imate situacije gde ljudi ulaze u takve stvari. Vrlo lako daju novcac, a zatim kreću da ga naplaćuju višestruku, a koriste se i ugovorom. Detektivski znaju šta lice koje pozajmljuje ima, uglavnom su to ugovori na mnogo veći iznos. Kasnije kreću da vrše naplatu putem pritiska i pretnji, novac ne vraća samo onaj koji ga je pozajmio, često je to i porodica - rekla je Zečević.