BEOGRAD - "Mama me probudila, pogledala sam kroz prozor i videla ogroman plamen, bilo je strašno, mnogo sam se potresla", rekla je za Kurir sugrađanka Živka Bazić, koja živi nedaleko od doma za stare gde je noćas stradalo osam ljudi u strašnom požaru .

- Sređivala sam do kasno, do dva sata ništa se nije desilo, ubrzo sam legla umorna, međutim mama me probudila i nisam mogla da verujem kad sam ugledala taj plamen - priča Živka vidno potresena.