BEOGRAD - "M.B. je porodičan čovek, supruga mu je divna žena, a pored ćerke imaju i sina. Lepo su živeli, ne znam šta mu je to trebalo da ubije čoveka i to oca svog unučeta", priča za Kurir komšija koji dobro poznaje pomenutu porodicu u čijem se domu u Batajnici sinoć dogodilo ubistvo.

- Ima on velikih zdravstvenih problema, ali nije se lečio koliko znam, odao se alkoholu i pretpostavljam da je to doprinelo da uzme nož u ruke i tako okonča svađu, što nikako ne opravdavam, ali kad se popije toliko koliko se sinoć pilo, i ne čudi me šta se na kraju desilo. Pre bih rekao da je hteo da ga zaplaši samo, nije nikada bio problematičan, niti sam mislio da može biti spreman na to da ubije čoveka - kaže naš sagovornik.