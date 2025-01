"Držala sam Miodragu ruku koliko sam mogla, ali je on uspeo da ubode Daneta ispred kuće! Samo sam videla krv..."

Ovim potresnim rečima počela je svoju ispovest supruga Miodraga B. (70) iz Batajnice, koji je osumnjičen da je sinoć nakon svađe nožem nasmrt izbo bivšeg zeta Daneta N. (41) na slavi Sveti Jovan. Žrtva je do zadobijenih povreda preminuo na putu do Urgentnog centra, a osumnjičeni, bivši tast je proveden i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.