Uhapšene su tri osobe zbog sumnje da su počinile teško delo protiv opšte sigurnosti, za koje je zaprećena kazna zatvora od 2 do 12 godina.

Milovanović se osvrnuo na propust doma i tragedije do koje nikako nije smelo da dođe:

- Jedna velika nesreća, požari su vrlo česti u stanovima, kućama, magacinima, firmama, nažalost i domovima. Iako bi u domovima i javnim ustanovama nivo zaštite i bezbednosti morao da bude na visokom nivou. Mislim da je vreme da svi shvatimo da svi grešimo i da smo svi odgovorni i da stvari moraju da se menjaju. Kako može da funkcioniše jedna firma, pa i trafika, a kamoli firma za socijalnu zaštitu ako ima blokirane račune. To bi trebalo da se pita poreska uprava, pa i Narodna banka koja je sigurno bila informisana oko toga. Moralo je da se sazna to sve onog dana kada se produžavala licenca. Poznajem porodicu koja je držala taj dom, dugo su u poslu, oni su čestiti ljudi, ali im možda ni sistem nije na adekvatan način pomogao da se predupredi ovakva situacija.

- Svaki korisnik doma, pre samog prijema po proceduri ima pregled psihijatra i njegov izveštaj. Ono što mi u svakodnevnom radu, kada izdajemo takve izveštaje, naglasimo ako osoba nije za dom, a to je ta grupa F20, dakle grupa psihotičnih poremećaja, ali u mojoj ordinaciji nisam imala susrete da se takvi pacijenti i jave za takve dozvole jer oni ne idu u staračke domove, već u druge smeštaje za lica obolelih od mentalnih bolesti. Kada date taj izveštaj, ako osoba nema kontraindikacije, dešava se, kada govorimo o populaciji starih ljudi, da dođe do dinamike, odnosno promene u mentalnom stanju. To bi trebalo da uvide ljudi koji rade sa njima, medicinski radnici, oni bi trebalo da prepoznaju simptome koji bi ibili alarm za ponovnu konsultaciju, pregled...