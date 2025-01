- On je živeo u toj velikoj kući koju mu je napravio deda dok su mu sestra i majka boravile u Svrljigu. Oženio se, dobio je dete, sve je ukazivalo da ima sređen život. Međutim, pre oko godinu dana supruga ga je napustila i odvela dete i njega je to mnogo pogodilo. Neverovatno je šta se sa njim desilo za samo godinu dana, bilo ga je žalosno gledati, propadao nam je pred očima. Postao je potpuno neprepoznatljiv, delovalo je da ima i neke zdravstvene probleme, otežano se kretao, ma to više nije bio isti čovek - pričaju ljudi koji žive u ulici gde je došlo do kobnog požara.